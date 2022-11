Gasparri, candidato nel Lazio spetta a Fdi,ma niente esperimenti

ROMA, 28 NOV - "Nel Lazio il centrodestra è largamente favorito, anche in considerazione della frammentazione della sinistra. Questa possibilità però non deve far abbassare la guardia sul candidato. Forza Italia ha espresso un candidato vincente in Sicilia e quindi è presumibile che nel Lazio la scelta tocchi a Fratelli d'Italia. Ma non si deve abusare del favore dei pronostici. Occorre un candidato politico e che sia ampiamente riconosciuto, soprattutto a Roma. Non è una occasione per esperimenti. Che possa spettare al partito più forte non c'è dubbio, ma si deve guardare anche a trecentosessanta gradi, perché a volte la donna o l'uomo più adatto possono anche essere in un partito con meno voti. No a esperimenti, quindi, si può vincere ma poi bisogna governare". Così il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri oggi a Tg1 Mattina

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA