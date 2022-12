Gb: arrestato a Londra e poi rilasciato su cauzione oligarca Fridman

Londra, 3 dic. La National Crime Agency of Great Britain (Nca) ha arrestato il miliardario russo Mikhail Fridman con l'accusa di riciclaggio di denaro e successivamente lo ha rilasciato su cauzione. Lo riporta la Pravda Ucraina, aggiungendo che fra le altre accuse, la Nca attribuisce a Fridman anche quella di cospirazione per frodare il Ministero dell'Interno e cospirazione per falsa testimonianza".

Fridman, 58 anni, è stato arrestato il 1 dicembre nella sua residenza multimilionaria a Londra. Anche altre due persone sono state arrestate: un uomo di 35 anni, con l'accusa di riciclaggio di denaro e ostacolo a un ufficiale della Nca, fermato mentre usciva di casa con una borsa che conteneva migliaia di sterline in contanti. E un altro uomo di 39 anni, fermato nella sua abitazione di Pimlico, Londra, con l'accusa di riciclaggio di denaro e associazione a delinquere finalizzata alla frode.

Più di 50 agenti sono stati coinvolti nell'operazione nella casa londinese dell'uomo d'affari. Numerosi dispositivi digitali e una notevole quantità di denaro contante sono stati sequestrati a seguito di perquisizioni effettuate dagli investigatori. Tutti e tre gli uomini sono stati interrogati dalla Nca e rilasciati su cauzione.

