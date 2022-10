Gb: attivisti Just Stop Oil lanciano zuppa contro i Girasoli di Van Gogh

Londra, 14 ott. Zuppa di pomodoro contro i Girasoli di Vincent Van Gogh alla National Gallery di Londra. Gli attivisti di Just Stop Pil hanno così richiamato l'attenzione sulla loro battaglia per il clima e contro la produzione di combustibili fossili. L'attacco contro l'opera simbolo del pittore olandese, che non è stata danneggiata grazie al vetro che la protegge, ha suscitato scalpore fra i visitatori del museo, che hanno immediatamente chiamato la sicurezza.

Subito dopo il gesto vandalico, le attiviste si sono cosparse le mani di colla e si sono appiccicate alla parete sulla quale è appeso il quadro di van Gogh. “Cosa vale di più, l'arte o la vita?”, ha detto rivolta ai visitatori la londinese Phoebe Plummer, una delle attiviste, accompagnata dalla ventenne Anna Holland, di Newcastle. “Vale più del cibo? Più che la giustizia? Siete più preoccupati per la protezione di un dipinto o per la protezione del nostro pianeta e delle persone?".

“La crisi del costo della vita deriva dal costo della crisi petrolifera - ha aggiunto - Il combustibile è inaccessibile a milioni di famiglie che non sanno come riscaldarsi e hanno fame. Non possono permettersi nemmeno di scaldare un barattolo di zuppa". "Questo non è The X Factor", ha affermato il portavoce del movimento Alex De Koning. "Non stiamo cercando di fare amicizia qui, stiamo cercando di apportare un cambiamento e sfortunatamente questo è il modo in cui i cambiamenti avvengono".

