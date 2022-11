Gb: ex capo polizia antiterrorismo, 'Meghan ha ricevuto minacce molto reali'

Londra, 30 nov. La duchessa del Sussex ha ricevuto minacce "molto reali" prima di lasciare l'Inghilterra nel 2020. Lo ha detto l'ex capo dell'antiterrorismo britannico e attuale direttore del College of Policing, Neil Basu, spiegando a Channel 4 News di ritenere "assolutamente vere le minacce a Mehan. Se avessi visto e ricevuto ciò che è stato scritto sui social, il tipo di retorica che è online, se non sai quello che so io, ti sentiresti minacciato tutto il tempo".

"Avevamo delle squadre che indagavano e alcune persone sono state perseguite per quelle minacce", ha affermato Basu, facendo riferimento a minacce del "terrorismo di estrema destra" ricevute dalla duchessa, la minaccia "in più rapida crescita" con cui ha avuto a che fare. "Parlo di razza, perché ne so qualcosa, dato che sono un uomo di razza mista di 54 anni".

