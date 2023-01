Gb: Harry, 'mai vantato per aver ucciso 25 combattenti talebani'

Washington, 11 gen. "Senza dubbio, la bugia più pericolosa che hanno detto è che in qualche modo mi sono vantato del numero di persone che ho ucciso in Afghanistan". Lo ha detto il principe Harry al The Late Show, in riferimento alle indiscrezioni sul suo libro 'Spare' nei giorni precedenti alla pubblicazione, secondo cui il figlio di Re Carlo d'Inghilterra si sarebbe vantato dell'uccisione di 25 militari talebani. "Se sentissi qualcuno vantarsi di questo genere di cose, mi arrabbierei. Ma è una bugia - ha aggiunto - È davvero preoccupante e molto inquietante che possano farla franca... Le mie parole non sono pericolose, ma è come sono state riportate a esserlo, e molto, per la mia famiglia".

Pubblicità

Nella sua intervista alla tv americana, Harry ha anche affermato, senza entrare nei dettagli, che Buckingham Palace ha tentato di screditare le storie raccontate nel suo libro di memorie, con l'ausilio della stampa britannica. Il principe è stato criticato per aver parlato, in Spare, di uccisioni, con alcuni militari che hanno affermato che era sbagliato riferirsi ai morti come "pezzi degli scacchi". Harry ha accusato la stampa di aver estrapolato le sue parole dal contesto.

Spare, che è stato pubblicato ieri, è diventato il libro di saggistica più venduto di sempre nel Regno Unito. Sono state acquistate circa 400.000 copie, nonostante molti estratti fossero trapelati prima della sua pubblicazione. Harry ha detto che scrivere il libro è stata un'esperienza "catartica" e "la più dura che abbia mai avuto in vita mia", lasciandolo anche più forte. Ma ha aggiunto: "Gli ultimi giorni sono stati dolorosi e impegnativi, non potendo fare nulla per quelle fughe di notizie".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA