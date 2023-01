Gb: ministro Clima ricevette donazioni da azienda petrolifera per campagna elettorale

Londra, 26 gen. Il ministro del clima del Regno Unito, che ha recentemente affermato che non tutti i combustibili fossili sono la "progenie del diavolo", ricevette donazioni per la sua campagna elettorale da uno dei maggiori distributori di carburante nel Regno Unito, nonché da un'azienda nel settore dell'aviazione. Lo riporta il Guardian, sottolineando che Graham Stuart, deputato conservatore del collegio elettorale Beverley e Holderness, nominato ministro del clima da Rishi Sunak a settembre, ha la responsabilità della strategia 'Net zero' (l'obiettivo di raggiungere emissioni nette zero di gas serra), della generazione di basse emissioni di carbonio, ed è il capo dei Comuni per il calore pulito.

Pubblicità

Nel 2019, Stuart ha ricevuto una donazione di 10.000 sterline per la sua campagna di rielezione da JR Rix & Sons, un'azienda con sede a Hull che si occupa principalmente della distribuzione e vendita di carburante, tra cui gasolio e benzina. Tra le società del gruppo JR Rix & Sons figurano Rix Petroleum, Rix Heating, specializzata nella fornitura e manutenzione di serbatoi e caldaie per petrolio, Rix Shipping, che gestisce una flotta di petroliere, e Maritime Bunkering, uno dei maggiori fornitori di combustibili marini sull'estuario dell'Humber. Oltre alle filiali focalizzate sui combustibili fossili, Rix ha affermato di essere coinvolta anche nella manutenzione di parchi eolici offshore e nella misurazione del carbonio e sta sviluppando tecnologie nell'illuminazione a basso consumo e nella ricarica di veicoli elettrici e solari.

La notizia arriva poco dopo che Stuart ha dichiarato al gruppo parlamentare per l'ambiente di aver sostenuto fermamente l'apertura di una nuova miniera di carbone in Cumbria e appoggiato l'ultimo giro di licenze per petrolio e gas. A proposito di queste ultime, Stuart ha affermato che è necessaria una visione più sfumata dei combustibili fossili "piuttosto che vederli tutti come la progenie del diavolo". Inoltre, Stuart ha ricevuto una donazione di 2.000 sterline da Bostonair, un'azienda nel settore dell'aviazione con sede a Hull.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA