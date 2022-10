Gb: sterlina recupera ancora, bond decennale sotto il 4%

MILANO, 17 OTT - Prosegue la rimonta della sterlina con la retromarcia della premier Liz Truss sui tagli fiscali e gli annunci del neo cancelliere britannico dello Scacchiere, Jeremy Hunt, sulla sostanziale cancellazione del mega pacchetto in ampio deficit: la divisa britannica recupera il 2% contro il dollaro fino a quota 1,14 e l'1,3% sull'euro a 1,16. L'assestamento del mercato inglese sta favorendo anche la giornata positiva delle Borse con Londra che comunque è il listino azionario più timido con un rialzo dello 0,9%, mentre da parte sua la moneta unica europea cresce dello 0,8% contro il dollaro fino a quota 0,98. I titoli di Stato britannici guidano il forte calo dei rendimenti nel settore in Europa, con un taglio per i bond decennali di 36 punti base sotto quota 4%. Lo spread Btp-Bund resta sui 241 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,66%.

