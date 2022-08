GdF di Milano arresta ex manager Fiera per corruzione

MILANO, 01 AGO - E' stato arrestato oggi un ex manager della Fiera di Milano, Massimo Hallecker, in un'inchiesta per corruzione coordinata dal pm di Milano Paolo Storatri e dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e condotta dalla GdF. Secondo il provvedimento del gip Domenico Santoro, Hallecker, ai domiciliari, in qualità di senior buyer nell'ufficio acquisti di Fiera avrebbe percepito tangenti su tre appalti per servizi legati a magazzino, impianti elettrici e manutenzione edili per un valore di 16,5 milioni. L'indagine è partita dalla denuncia dell'ad di Fiera, Luca Palermo. Ci sono altri 10 indagati e sono in corso perquisizioni.

