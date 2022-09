Gender, Pillon: 'Da medici italiani protocolli Tavistock per transizione, governo intervenga'

Roma, 21 set. "C'è una maggioranza silenziosa di italiani che non si rassegna all'ideologia gender, all'invasione ideologica cui siamo sottoposti. Abbiamo lottato duramente per fermare il ddl Zan, siamo riusciti a ottenere questo grandissimo risultato in questa legislatura, abbiamo anche cercato di introdurre altre norme che andassero a regolare e a limitare lo strapotere delle lobby ideologiche. Io come vicepresidente della Commissione Infanzia e Adolescenza ho promosso un'indagine conoscitiva sui cambiamenti di sesso, che si è conclusa con una relazione nella quale si dà ampio conto della malpractice sanitaria basata anche in Italia su protocolli riconosciuti fallaci e ormai abrogati in gran parte del sistema sanitario inglese, nell'ambito di un'indagine che ha portato alla chiusura della clinica Tavistock & Portman". Così il vicepresidente della Commissione parlamentare Infanzia e Adolescenza, Simone Pillon, nel corso della presentazione in Senato del sondaggio nazionale promosso da Pro Vita & Famiglia e condotto dall'istituto Noto.

"In Italia ci sono medici che applicano i protocolli della Tavistock indisturbati- aggiunge il senatore- Dobbiamo intervenire, la prossima legislatura dovrà dire una parola su questo, mi auguro che il prossimo governo e i prossimi ministri della Salute, dell'Istruzione e della Famiglia tengano ben lontane dai nostri ragazzi queste sciocche e pericolosissime ideologie", conclude.

