Gianpaolo Cannizzo, il dentista di Berlusconi: “Ecco come salvare il vostro sorriso”

Il sorriso non si preserva soltanto con una semplice e costante cura della propria igiene orale, la sfida più grande nel settore dell'estetica dentale è riuscire a “Restituire in poco tempo, con tecniche all'avanguardia un posato equilibrio al cavo orale del soggetto”, spiega il Dottor Cannizzo. “Ci sono poi un'infinità di tecniche per lo sbiancamento che contribuiscono a restituire quella lucentezza al sorriso del soggetto”. Vediamone alcune.

Pubblicità

In questi termini, il dottor Gianpaolo Cannizzo, negli anni è sempre riuscito a creare un set di interventi mirati per ripristinare colore e smalto dei denti riportandoli alla loro lucentezza naturale alterata magari dal fumo, cibi troppo zuccherati e altri fattori alteranti. “Per lo sbiancamento sono in essere diverse tecniche”, spiega il Dottor Cannizzo, “le più conosciute sono quelle che utilizzano agenti chimici non aggressivi che vengono appositamente attivati da fonti luminose come i led o gli appositi laser”.

Questa tipologia di trattamento sbiancante, inizia con un'accurata pulizia dei denti a cui segue l'applicativo di un gel sbiancante a base di perossido di idrogeno oppure perossido di carbammide: “Due composti assolutamente che possono venire applicati fino a tre volte per coadiuvare il trattamento sbiancante”, chiarifica il dentista GianpaoloCannizzo, che aggiunge, “recentemente, soprattutto su Tik Tok, ho visto moltissimi ragazzi e ragazze procedere con rimedi fai da te nella propria cameretta di casa, o dal bagno dei propri genitori. È fondamentale ricordare che questi trattamenti non sono un gioco. È importante fare affidamento ad un contesto ambulatoriale serio capace di fare luce su pratiche poco consone che si vedono sul web e sui social”.

Con il sorriso non si scherza insomma. Anzi, è sempre opportuno “prima di prendere qualsiasi iniziativa da soli”, specifica il Dottor Cannizzo, “almeno consultarsi con un esperto per evitare irrimediabilmente un intervento di ripristino dell'equilibrio sorriso e salute del cavo orale del soggetto”.

La vincente soluzione delle faccette in ceramica è la durata. “Se ad applicarle è un professionista dalla vasta esperienza, come nel mio caso, si riesce a rendere felici tantissimi pazienti che, a distanza di anni, continuano poi a essere riconoscenti”, spiega il dottor Cannizzo.

Responsabilità editoriale: Tilinko – Img Solutions srl

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA