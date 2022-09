Giappone: Draghi a New York ricorda Abe, 'sua eredità sopravvive'

New York, 20 set. "rendere omaggio al compianto Shinzo Abe, che ha ricevuto questo premio l'anno scorso. Abe credeva fermamente nel dovere del Giappone di contribuire alla stabilità globale. Ha agito con forza per rinvigorire l'economia giapponese, attraverso una combinazione di politica fiscale, politica monetaria e riforme dal lato dell'offerta. La vita di Abe è stata tragicamente interrotta, ma la sua eredità sopravvive - tra la gente del Giappone e oltre". Così il premier Mario Draghi, alla consegna del 'World Statesman Award', al Perrine di New York.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA