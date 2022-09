Giappone: tifone Nanmadol, 9 milioni di cittadini dovranno evacuare le proprie abitazioni

Tokyo, 19 set. Sono nove milioni le persone a cui è stato detto di lasciare le proprie case dopo che tifone Nanmadol ha colpito l'isola meridionale di Kyushu, in Giappone, causando due morti e 70 feriti. Secondo le previsioni, Nanmadol dovrebbe passare nei prossimi giorni sull isola di Honshu.

Nanmadol si è abbattuto sul Giappone con raffiche fino a 234 km all'ora e in alcune aree sono previsti 400 mm di pioggia in 24 ore. Decine di migliaia di persone hanno trascorso la scorsa notte in rifugi di emergenza e quasi 350.000 case sono senza elettricità. I trasporti sono stati interrotti e il paese si sta preparando all'arrivo di inondazioni e smottamenti. I servizi di treni ad alta velocità, i traghetti e centinaia di voli sono stati cancellati. Molti negozi e altre attività hanno chiuso e sono stati installati sacchi di sabbia per proteggere alcune proprietà.

