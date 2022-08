Gimbe, "clamoroso ritardo quarta dose Covid e oltre 14 mln scoperti"

Milano, 25 ago. (Adnkronos Salute) - La campagna per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid "sconta un clamoroso ritardo". A osservarlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, commentando i dati sulle vaccinazioni riportati nell'ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione, relativo alla settimana 17-23 agosto. Secondo quanto disposto dalla Circolare del ministero della Salute dell'11 luglio, si ricorda nel report, la platea di persone candidate a ricevere il secondo richiamo è di oltre 17,1 milioni di persone, di cui più di 1,85 milioni non eleggibili nell'immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni. Al 24 agosto (aggiornamento ore 06.16) sono state somministrate 2.185.380 quarte dosi, con una media mobile di 9.999 somministrazioni al giorno, in calo rispetto alle 11.417 della scorsa settimana (-12,4%), e molto lontane dal target di 100 mila somministrazioni fissato dalle linee di indirizzo dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale. Gimbe segnala che al momento, dunque, risultano scoperti dalla quarta dose 14,3 mln di over 60 e fragili. In base alla platea ufficiale (che comprende 5,4 mln di 60-69enni, 4,4 mln di 70-79enni, quasi 3,7 mln di over 80, 3,4 mln di pazienti fragili e 88mila ospiti delle Rsa che non ricadono nelle categorie precedenti), aggiornata al 27 luglio, il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi è del 16,7% con nette differenze regionali: dal 6,4% della Provincia Autonoma di Bolzano al 32,3% del Piemonte. Sostanzialmente ferme le percentuali di chi ha ricevuto almeno una dose di vaccino (88,2% della platea) e di chi ha completato il ciclo vaccinale (86,7% della platea). Restano ancora 6,82 milioni di non vaccinati, di cui 1,31 milioni di guariti protetti solo temporaneamente. E 7,63 milioni di persone non hanno ancora ricevuto la terza dose, di cui 2,56 milioni di guariti che non possono riceverla nell'immediato.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA