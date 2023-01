Ginnastica: Tecchi, ‘nome Farfalle? Non decide Maurelli ma la gente'

Roma, 12 gen. - "Se dobbiamo continuare a chiamarle Farfalle? Questo non lo decide la Maurelli, lo decide la gente". Così il presidente della Federginnastica, Gherardo Tecchi, ha risposto ad una domanda sulla volontà delle Farfalle di non chiamarsi più così, a margine del consiglio federale di oggi a Roma nel quale Emanuela Maccarani è stata confermata come allenatrice ma ha perso la direzione tecnica della nazionale di ginnastica ritmica.

