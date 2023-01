Giò Collection esempio di dinamismo per un settore tessile in ripresa

Le imprese del settore tessile vogliono mettersi alle spalle due anni difficilissimi dovuti alla pandemia, mettendo in mostra tutte le potenzialità del “made in Italy”

Rutigliano ( Ba), 27 gennaio 2023.Il comparto tessile italiano prova a rialzare la testa dopo due anni difficilissimi in cui la pandemia ha ulteriormente acuito i problemi provocati da una crisi economica che si trascina ormai da anni e che vede il nostro paese in una chiara posizione di difficoltà.

Un esempio estremamente positivo in questa ottica arriva da Rutigliano, in provincia di Bari, dove una azienda storica come “Giò Collection” (è attiva nel settore da ben 37 anni) ha dato vita a due grandi strutture dedicate alla moda donna ed alla moda uomo. Una scelta – quella di disporre centinaia di metri quadrati di esposizione – dettata dalla necessità di poter avere in esposizione i capi di abbigliamento di ben sessanta marchi da uomo e di oltre venti da donna. Il tutto, dedicando grande attenzione anche alle esigenze delle diverse generazioni.

Grazie a tutto ciò ed alla possibilità di disporre dei capi ispirati alle nuove tendenze, Giò Collection rappresenta ormai un punto di riferimento del settore tessile ben oltre la provincia di Bari.

“La moda non consente alcuna possibilità di arretrarsi nelle scelte – afferma Lorenzo Porcelli, autentico ideatore del nuovo corso di Giò Collection – ed è per tale motivo che siamo impegnati tutto l'anno ad anticipare i gusti della clientela. E' questo il motivo per cui effettuiamo direttamente gli ordini, senza aspettare che siano i clienti a chiederci cosa vorrebbero acquistare”.

Insomma, stiamo parlando di una azienda che ha puntato tutto sull'innovazione, rispondendo alle esigenze della clientela, dai ragazzi fino agli anziani.

Una “ricetta”, quella del successo di Giò Collection, che trae origine da una gestione familiare, peraltro svolta in piena armonia.

Oggi, però, questa azienda ha deciso di offrire i propri capi al mercato nazionale essendosi inserita a pieno titolo nel commercio elettronico. Ed i risultati sono già evidenti ed estremamente positivi.

