Gioielleria Manzi: «Torna di moda l'oro giallo: la strenna natalizia più trendy è il gioiello classico e senza tempo»

Per Natale la tendenza in grande crescita è acquistare gioielli in oro giallo che oltre ad essere un regalo sempre gradito rappresentano anche un bene rifugio e un investimento.

Venosa (PZ), 29 novembre 2022. Il mercato dei preziosi sembra non soffrire la crisi, tanto che il must-have per un regalo unico e indimenticabile è ancora l'intramontabile gioiello. Che sia minimale, importante o iconico, il monile in oro è sempre trendy.

«La tendenza di quest'anno per l'imminente Natale, notoriamente tempo di doni, vede un chiaro ritorno al classico. Dal nostro osservatorio privilegiato di gioiellieri stiamo registrando un rinnovato interesse per l'oro giallo e per i cosiddetti “evergreen”: gioie senza tempo di grande fascino come i seducenti anelli con solitari o pietre preziose, i classici Trilogy o i versatili bracciali tennis. Senza contare che l'oro si rivela nel tempo un investimento: il valore intrinseco di questo prezioso materiale ne fa un bene rifugio che, in caso di vendita o permuta futura, non si svaluta nel tempo», conferma Luca Lovaglio titolare, con il fratello Felice e la madre Gerardina, della gioielleria Manzi, storica attività di Venosa (PZ) fondata nel 1960 da Felice Manzi e oggi giunta alla sua terza generazione.

Il settore dell'alta gioielleria, malgrado la crisi e la recente pandemia, sta quindi riprendendo vigore grazie anche al fortunato connubio di innovazione e artigianalità made in Italy. La gioielleria Manzi è un chiaro esempio di come si possano conciliare modernità e tradizione per offrire una gamma di gioielli esclusivi, pietre preziose, bijoux di design, pregevoli orologi di celebri brand e pezzi vintage. I 400 mq dell'ampio negozio nel cuore della località lucana ospitano una ricca esposizione che strizza l'occhio sia alle proposte più attuali sia alla gioielleria esclusiva dell'arte orafa che tutto il mondo ci ammira. Un ampio reparto è dedicato anche ai migliori marchi di orologi italiani e stranieri.

«Nel nostro negozio – illustra Lovaglio - cerchiamo di essere presenti in maniera totale sul mercato proponendo gioielli più classici per regali di pregio o ricorrenze, brand più fashion e marchi italiani blasonati fino alle firme straniere: in questo modo siamo in grado di accontentare sia una clientela che desidera il gioiello esclusivo per un dono, un evento o una ricorrenza, sia un pubblico più giovane che cerca, magari, il bijou di tendenza. La continua ricerca e la competenza in un settore così creativo come quello della gioielleria ci hanno anche stimolati a diventare creatori di una nostra linea esclusiva di gioielli: nel nostro laboratorio orafo, grazie alle competenze gemmologiche dello staff e a una severa selezione delle pietre migliori, realizziamo su commissione pezzi completamente personalizzati per una clientela che ricerca il pezzo unico».

Infine nel laboratorio di orologeria viene offerto un servizio di riparazione, manutenzione e restauro dei pezzi d'epoca.

«Crediamo nella bellezza, nell'ispirazione, nel fascino dei pezzi senza tempo – conclude Lovaglio -. Ecco perché scegliamo brand che incarnano il prestigio dell'artigianalità italiana. Ma la nostra vera forza è l'accoglienza: la vicinanza con l'acquirente si traduce infatti nell'assistenza e nel servizio dedicato che accompagnano l'ospite lungo tutto l'iter d'acquisto, dalla consulenza ad hoc alla vendita del prodotto fino a un'eventuale riparazione. Lo spirito di servizio e l'ospitalità sono due aspetti che ci caratterizzano e consolidano la stima e la fiducia reciproche con la nostra clientela».

Una vicinanza che si esprime anche attraverso un metodo di vendita attuale, come il comodo e fornito shop online, sul quale è possibile ordinare il gioiello preferito e riceverlo direttamente a casa propria.

