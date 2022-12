Roma, 6 dic. "Sua Maestà Abdullah II di Giordania. Un piacere incontrarlo di nuovo in occasione della sua visita al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'Italia torna protagonista in politica internazionale, consolidando le relazioni bilaterali con Paesi amici e strategici come la Giordania". Lo scrive su Twitter il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

