Giudice: quattro squalificati per un turno in Serie B

ROMA, 13 SET - Il giudice sportivo della Lega Calcio di Serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 5/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie B, ha inflitto l'ammenda di 15 mila euro al Pisa per "avere, suoi sostenitori, al 1' st, lanciato nel recinto di gioco una bottiglietta di plastica piena d'acqua che colpiva alla schiena un assistente, causandogli momentaneo dolore. Ammenda di 2.500 euro al Palermo per "avere, suoi sostenitori, al termine della partita, lanciato sei bicchieri di plastica nel recinto di gioco. Ammenda di 1.500,00 al Como per "avere, suoi sostenitori, al 43' st, lanciato sul terreno di gioco un bicchiere di plastica semipieno. Fra i calciatori espulsi un turno di stop a Jacopo Da Riva (Como), Aldo Florenzi (Cosenza), Adam Obert (Cagliari), Francis Tanner Tessman (Venezia).

