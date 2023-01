Roma, 19 gen "Io son un garantista convinto. Penso che la politica dovrebbe arrivare prima della magistratura, onestà e sobrietà devono essere precondizione prima di impegnarsi. Dopodichè sono per collaborare con chiunque per fare una riforma della giustizia garantista che non intralci il lavoro dei magistrati". Lo ha detto Stefano Bonaccini a 'L'aria che tira', su La7.

