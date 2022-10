Giustizia: Bonafè (Pd), 'non bloccare entrata in vigore riforma penale'

Roma, 29 ott. "La riforma della giustizia penale deve entrare in vigore nei tempi previsti. Nessun rinvio è possibile, se vogliamo salvaguardare le risorse del Pnrr". Così la vice capogruppo democratica alla Camera Simona Bonafè.

"Il ministro Nordio sgombri immediatamente il campo dalla possibilità che si concretizzi questa sciagurata ipotesi. Quei fondi, ottenuti con un grande impegno, servono a modernizzare e rendere più efficace il nostro sistema e non possiamo permetterci di disattendere gli impegni presi in Europa. Dopo le uscite sull'innalzamento del limite per il contante e i passi indietro sul contrasto al Covid, sarebbe questo un pessimo segnale per l'affidabilità del nostro Paese offerto dal governo della destra”.

