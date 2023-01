Giustizia: Calenda, 'ieri 'teatrino' tra Meloni e Nordio, su garantismo Fdi ha problema'

Roma, 27 gen. "Fdi ha due anime, una più garantista e una più giustizialista, e quindi c'è un problema. Meloni ha scelto un ministro liberale che noi apprezziamo. Non è che se stai all'opposizione devi per forza dire no, se Nordio dice cose giuste noi lo appoggiamo. L'incontro di ieri serviva a far vedere che le cose tra Meloni e Nordio vanno bene. Sono quelle cose che fanno parte del teatrino della politica. Ma cosa succederà quando Nordio presenterà i suoi provvedimenti? Cosa dirà Meloni? Non lo sappiamo". Così Carlo Calenda a Tagadà su La7.

