Giustizia: Costa (Az-Iv), 'presento legge per depenalizzare abuso d'ufficio'

Roma, 25 nov "Io voglio presentare una legge per depenalizzare l'abuso d'ufficio. L'ergastolo ostativo invece non l'ho votato". Lo ha detto al Riformista Tv il vicesegretario di Azione Enrico Costa, deputato di Iv-Azione.

"Abuso di ufficio? Vi racconto questo aneddoto. Nel 2016 ero ministro degli Affari regionali e avevo ricevuto un appello accorato dai sindaci dell'Anci che dicevano non se ne può più di questa legge sul reato d'ufficio. Io avevo istituito una commissione di persone che mi desse un'idea su come riformare questo reato d'abuso d'ufficio e tra loro c'era anche Nordio. Io ricordo che Nordio disse: 'Il reato d'abuso d'ufficio non è riformabile, si può solo cancellare la norma'", ha spiegato Costa.

