Giustizia: Costa, 'Terzo polo deposita proposte legge, governo decida da dove partire'

Roma, 24 gen. “In vista dell'incontro Meloni-Nordio sul cronoprogramma, come Terzo Polo abbiamo pensato di semplificare il lavoro al governo sulla giustizia, depositando alla Camera proposte di legge su tutti i temi sui quali si sta discutendo: separazione delle carriere, prescrizione sostanziale (ripristino), abuso d'ufficio (depenalizzazione), modifica legge Severino, divieto di pubblicazione integrale di ordinanze cautelari (zeppe di intercettazioni), giudice collegiale per custodia cautelare, riserbo nelle indagini, presunzione di innocenza, ingiusta detenzione, responsabilità civile, responsabilità disciplinare, magistrati fuori ruolo . Decidano loro da dove partire, noi siamo pronti. I nostri testi ci sono”. Così Enrico Costa, deputato di Azione-Italia Viva e presidente della Giunta per le Autorizzazioni.

