Giustizia: Leone (Cpgt), 'correttivi a riforma saranno necessari'

Roma, 5 ott. "Il governo, e per la verità anche la politica, aveva una occasione irripetibile per fare riforme veramente incisive. Penso ad esempio a quella del Csm, negli ultimi anni travolto dagli scandali dovuti all'ormai famoso Palamara-gate". Lo dice all'Adnkronos Antonio Leone, presidente del Consiglio di presidenza di giustizia tributaria che constata: "Il Parlamento uscente però ha votato una riforma che invece di diminuire il potere delle correnti lo ha aumentato a dismisura. Su 20 posti destinati alle toghe al Csm, 19 sono andati a magistrati espressioni di gruppi associativi".

"Peraltro come è avvenuto per la riforma della giustizia tributaria, si è realizzata una sorta di ‘monocameralismo' perché i tempi non hanno consentito un dibattito adeguato in un caso al Senato nell'altro alla Camera. Alcuni correttivi si renderanno dunque sicuramente necessari: nel penale - individua Leone - penso al tema della prescrizione e nel civile al destino dei tanti addetti dell'ufficio del processo". (di Roberta Lanzara)

