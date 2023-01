Giustizia: Paita, 'su abuso d'ufficio siamo con Meloni ma si passi a fatti'

Roma, 30 gen. “Sul reato di abuso d'ufficio siamo dalla parte del Governo e del Ministro Nordio: ci auguriamo che da parte di Giorgia Meloni non ci siano solo dichiarazioni ma fatti”. Così Raffaella Paita, Presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.

“Il reato dell'abuso d'ufficio non solo è fumoso, ma lascia spazio a quella che è diventata negli anni un vero e proprio blocco per i sindaci, che, sottoposti a indagini spesso temerarie, devono spesso scegliere se rischiare un avviso di garanzia o non decidere. Questo comporta anche una difficoltà oggettiva da parte della politica nella ricerca di candidati” conclude Paita.

