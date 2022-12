Giustizia: Rossomando, 'da Nordio poche risposte e cortese vaghezza'

Roma, 20 dic. "Nonostante gli apprezzabili toni all'insegna del dialogo, oggi dal ministro Nordio non abbiamo ricevuto risposte, a partire dalla grande riforma mancante, ovvero quella dell'ordinamento penitenziario, così come sulle misure organizzative per l'attuazione della riforma Cartabia e sull'incentivazione delle misure alternative". Così la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia del Pd, Anna Rossomando, commentando le comunicazioni del ministro della Giustizia Nordio sulle linee programmatiche del suo dicastero.

"Rispetto al contrasto della corruzione abbiamo ascoltato solo un plauso allo smantellamento della normativa sugli appalti. E anche sul quantomeno anomalo emendamento sulle intercettazioni inserito in manovra dal governo, le parole del ministro non convincono. Insomma a richieste precise il ministro Nordio oggi ha risposto con cortese vaghezza”.

