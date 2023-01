Giustizia: Silvestri, 'fosse stato per Nordio non avremmo preso Messina Denaro'

Roma, 20 gen. “Il governo dovrebbe dire la verità e ammettere, come ha fatto in legge di Bilancio tagliando le risorse disponibili, che vuole colpire lo strumento delle intercettazioni. Il messaggio che l'esecutivo sta dando è grave. Le affermazioni di Nordio sui mafiosi che non parlano al telefono e poi le sue continue contraddizioni lanciano un segnale pessimo. Con la logica del ministro Nordio non avremmo mai preso Matteo Messina Denaro e molti altri latitanti”. Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S, questa mattina ad Agorà su Rai3.

