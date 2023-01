Glion Institute of Higher Education partner della seconda edizione di "EXCELLENCE by Vendôm", la fiera del reclutamento del settore del lusso

- PARIGI, 13 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Il Glion Institute of Higher Education, istituto leader nel settore dell'ospitalità e del lusso, parteciperà alla seconda edizione della fiera "EXCELLENCE by Vendôm", dedicata esclusivamente alle assunzioni nel settore del lusso, in partnership con The Vendôm Company. La fiera si svolgerà in modalità ibrida: virtualmente, il 25, 26 e 27 gennaio e fisicamente, presso l'Hôtel Le Marois di Parigi il 26 gennaio.

Pubblicità

Ideata dall'Amministratore Delegato di The Vendôm Company, Laetitia Girard, la nuova edizione della fiera del reclutamento "EXCELLENCE by Vendôm" capitalizza il successo della precedente, che si è svolta dal 7 al 9 ottobre 2021, riunendo 100 professionisti del lusso, brand e scuole. In totale, un pubblico di oltre 3.000 talenti provenienti da tutta Europa, dal Medio Oriente e dall'Asia ha partecipato ai colloqui e ai workshop online disponibili durante l'ultima edizione dell'evento.

Nel 2023, The Vendôm Company ha deciso di ampliare il format di EXCELLENCE by Vendôm, che si terrà quest'anno sia online per tre giorni sia fisicamente a Parigi per un giorno all'Hôtel Le Marois. Questa nuova edizione è pensata all'insegna della convivialità e degli scambi, ampliati proprio consentendo a professionisti e candidati di seguirla da ogni parte del mondo.

Questo appuntamento annuale si rivolge a reclutatori, candidati, scuole alberghiere e di luxury management. Rappresentando i valori cari all'industria del lusso - integrità, passione, eccellenza e impegno - le giornate sono organizzate con colloqui privati online o in presenza con i reclutatori, workshop e conferenze il cui contenuto è stato pensato in collaborazione con Glion, istituto di formazione di riferimento nel settore dell'ospitalità.

"EXCELLENCE by Vendôm 2023 riunirà professionisti e aspiranti professionisti del mondo del lusso in una dinamica di sviluppo comune: il nostro obiettivo è quello di operare un cambiamento di paradigma nel reclutamento, tornando alla sua essenza - l'essere umano - e di promuovere una maggiore conoscenza delle Maison di lusso e delle opportunità di lavoro", afferma Laetitia Girard, Amministratore Delegato di The Vendôm Company.

"L'occupabilità dei nostri studenti è uno dei grandi punti di forza del nostro istituto. Questo appuntamento è un'occasione unica per scoprire queste eccezionali Maison e i loro leader. Per gli operatori del settore del lusso, si tratta di un evento imperdibile che consente loro di individuare i futuri talenti", commenta Francine Cuagnier, Direttore Marketing di Glion.

Organizzato in collaborazione con Glion, istituto accademico rinomato per la sua eccellenza nel settore dell'ospitalità e del lusso, il programma di conferenze consentirà agli operatori dell'industria del lusso di condividere le loro riflessioni sulle principali questioni del settore e del reclutamento attraverso una serie di quattro tavole rotonde con la partecipazione di personaggi d'eccezione*:

PEOPLE to PEOPLEFrançois-Henry BENNAHMIAS, CEO Audemars PiguetMaud BAILLY, CEO Sofitel, MGallery e Emblems

LUXURY SPEAKS SUSTAINABILITYManuel MALLEN, CEO Maison CourbetEmilie METGE VIARGUES, CEO di Christofle

LUXURY AND TRANSMISSIONGuy BERTAUD, CEO Maisons ParienteThierry MARX, Chef stellato del ristorante "Sur Mesure" del Mandarin Oriental Paris

HISTORY AND MINDSET OF LUXURYStanislas DE QUERCIZE, Presidente e fondatore di SAVIH e membro del Consiglio di Amministrazione di Christian Louboutin,Messika Paris, ex Presidente di Van Cleef & Arpels ed ex Presidente di Cartier InternationalJean-Luc NARET, CEO of JLN & CO – ex CEO La Réserve Hotels – ex CEO Guida MichelinVéronique BEAUMONT, Managing Director, COO at ESMOD International

Il programma completo è disponibile qui: Excellence by Vendôm (excellencebyvendom.com)

*soggetto a variazioni

About Glion Institute of Higher Education:

Fondato nel 1962, Glion Institute of Higher Education è un'istituto privato svizzera che offre corsi di laurea e master in ospitalità, lusso e finanza a un corpo studentesco internazionale, nei suoi tre campus in Svizzera e a Londra.

Glion è classificato tra le prime cinque migliori università al mondo in hospitality e leisure management, e tra le prime tre scuole che godono della migliore reputazione tra i datori di lavoro dal suo ingresso nella classifica nel 2018 (QS World University Rankings by Subject, 2022).

Parte di Sommet Education, leader mondiale nella formazione per l'hospitality, Glion è accreditato dalla New England Commission of Higher Education (NECHE).

Per ulteriori informazioni: www.glion.edu

About Vendôm:

The Vendôm Company è la prima rete di talenti qualificati nel mondo del lusso ed è impegnata a valorizzare il capitale umano attorno a tre poli principali: il reclutamento nel settore del lusso, la formazione e gli eventi altamente esclusivi, nonché un'agorà annuale del lusso, "Excellence by Vendôm".

Attraverso i suoi franchising, The Vendôm Company è ora presente in diversi continenti, pur rimanendo con sede centrale in Francia. Così, dopo l'apertura delle filiali in Spagna e nell'Oceano Indiano - un'apertura ideale nell'ottica dei mercati dell'Estremo Oriente -, Vendôm continuerà la sua espansione in Medio Oriente e nell'Oceano Pacifico.

La rete internazionale è attualmente composta da 300 reclutatori, 20.000 candidati qualificati, tre franchising (Francia-Benelux, Oceano Indiano, Spagna-Portogallo) e 100.000 iscritti alle sue piattaforme digitali.

CONTATTI UFFICIO STAMPA – PR & GO UP COMMUNICATION PARTNERSAnouck Weiss,Chief Communication Officer - media@sommet-education.com

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1983239/Glion_Institute_EXCELLENCE_CONFERENCE.pdfLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1981416/Glion_Logo.jpg

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/glion-institute-of-higher-education-partner-della-seconda-edizione-di-excellence-by-vendom-la-fiera-del-reclutamento-del-settore-del-lusso-301721455.html

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA