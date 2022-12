Golden Globes, Gli spiriti dell'isola in testa a candidature

NEW YORK, 12 DIC - La 'black comedy' irlandese Gli spiriti dell'isola (The Banshees of Inisherin) e' in testa alle nomination per i prossimi Golden Globes. Il film prodotto da Searchlight Pictures della Disney ha conquistato chance di vincere in otto categorie tra cui la regia (Martin McDonagh), per il miglio attore protagonista (Colin Farrell) e per la migliore commedia o musical. Il film, in anteprima alla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia arriverà nelle sale italiane il 2 febbraio 2023 distribuito da The Walt Disney Company Italia. Ha conquistato otto candidature 'Everything Everywhere All at Once', seguito dal dramma sulla Hollywood dell'epoca d'oro 'Babylon' con cinque chance ai 'Globi d'Oro' alla pari con l'autobiografico 'The Fabelmans' di Steven Spielberg. I Golden Globes torneranno il 10 gennaio sulla Nbc mentre la Hollywood Foreign Press Association che da 80 anni li conferisce sta cercando di rifarsi la reputazione dopo lo scandalo che aveva preceduto l'edizione 2020 con accuse ai suoi membri di essere una casta razzista e corrotta.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA