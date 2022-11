Golf: Open d'Italia 2023 si giocherà dal 4 al 7 maggio al 'Marco Simone'

Guidonia, 3 nov. - L'80° Open d'Italia si giocherà dal 4 al 7 maggio 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) e metterà in palio 3.250.000 dollari. L'evento, inserito nel calendario del DP World Tour, il massimo circuito continentale maschile, sarà un antipasto della 44esima edizione della Ryder Cup, in programma sullo stesso percorso dal 29 settembre al 1° ottobre del prossimo anno. L'80° Open d'Italia, che vanterà in gara campioni internazionali, avrà il supporto di Infront, official advisor della Fig. Prima l'80° Open d'Italia, poi la Ryder Cup. Un doppio show, attesissimo, che vedrà l'Italia e la Città Eterna al centro del calendario internazionale.

Pubblicità

Le novità del DP World Tour 2023, cinque i tornei Rolex Series - E a proposito di calendari, il DP World Tour ha annunciato le altre novità del 2023. Si disputeranno un minimo di 39 tornei in 26 Paesi diversi. Cinque gli appuntamenti delle Rolex Series: l'Abu Dhabi Hsbc Championship (19-22 gennaio), il Dubai Desert Classic (26-29 gennaio), il Genesis Scottish Open (13-16 luglio), il Bmw Pga Championship (14-17 settembre) e il DP World Tour Championship (16-19 novembre a Dubai), a conclusione di una stagione che si annuncia da record per il circuito, tra montepremi in aumento e quattro nuove gare in Asia. Nessuna modifica per quel che riguarda i Major. Il The Masters si disputerà ad aprile (6-9), lo Us Pga Championship a maggio (18-21), lo US Open a giugno (15-18) e il The Open a luglio (20-23).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA