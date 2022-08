Roma, 31 ago. "Non ho mai incontrato Gorbaciov ma per quelli della mia generazione è stato un gigante della storia" pur nelle critiche. "Mi ricordo questo signore che parlava di disarmo. Mentre ora stiamo tornando alla minaccia nucleare ma per noi era leader della pace, della speranza, del disarmo. Poi l'uomo che ha buttato giù il muro". Così Matteo Renzi a Metropolis su Repubblica.it.

