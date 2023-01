Governatore Brasilia consegnerà il suo cellulare alla polizia

SAN PAOLO, 21 GEN - Il governatore di Brasilia, Ibaneis Rocha, sospeso dalle sue funzioni in seguito all'invasione sovranista dei palazzi della democrazia dell'8 gennaio, e indagato per omissioni, ha fatto sapere che lunedì mattina consegnerà il suo telefono cellulare alla polizia federale. Ieri le forze dell'ordine avevano passato al setaccio la casa e gli uffici del governatore, sulla base di cinque mandati di perquisizione e sequestro spiccati contro Rocha e contro il suo vice, Fernando Oliveira, portando via computer e documenti. Il governatore, che al momento della perquisizione si trovava fuori Brasilia, ha usato Twitter per commentare che l'operazione della polizia dimostrerà la sua "completa innocenza".

