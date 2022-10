Governo: a odg Consiglio ministri dpb e misura per missioni 5 e 6 Pnrr

Roma, 10 ott. All'ordine del giorno del Consiglio dei ministri, fissato alle 17 a Palazzo Chigi, figurano l'informativa del Documento programmatico di Bilancio 2023, come da attese, ma anche il disegno di legge deleghe in materia di politiche in favore delle persone anziane, anche in attuazione delle Missioni 5 e 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti (presidenza - Lavoro e Politiche sociale - Salute).

