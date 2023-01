Roma, 10 gen. E' appena cominciato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo, tra le altre cose, l'informativa del ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso sul caro carburanti; il decreto sul payback per i dispositivi medici; e, salvo cambi di programma, le prime nomine dell''era Meloni', con le indicazioni del governo per i vertici delle Agenzie fiscali, ovvero Dogane, Entrate e Demanio.

