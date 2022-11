Roma, 24 nov. E' iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, convocato per le ore 18. Sul tavolo il ddl di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri.

Pubblicità

Per i ministri poi il decreto legislativo di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti. Attesa infine anche la deliberazione dei funerali di Stato per Roberto Maroni, che si terranno domani alle 11 a Varese e a cui prenderà parta anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA