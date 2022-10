Roma, 22 ott. Un tuffo nel passato con amarcord per il neo ministro degli Esteri Antonio Tajani, che in attesa dell'inizio della cerimonia del giuramento del nuovo Governo ha salutato e si e' intrattenuto a colloquio con il generale di squadra aerea Gianni Candotti, consigliere del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per gli affari militari, forte del suo passato giovanile, piu' volte ricordato, di ufficiale dell'Aeronautica.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA