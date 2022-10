Roma, 26 ott. "Presidente Meloni, considerato il ruolo che ricopre, le scuse per le parole che le vengono attribuite tramite la lettura del labiale, sono un atto necessario e dovuto. In ogni caso non se la prenda, Conte le ha semplicemente ricordato la verità". Così in un tweet la deputata M5S ed ex sindaca di Torino, Chiara Appendino.

