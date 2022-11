Roma, 3 nov. "In poche settimane la destra è già a pezzi. Non sono d'accordo su niente: ponte sullo stretto, rave party, No Vax negli ospedali. Serve subito un nuovo Pd, un'opposizione unita, un'alternativa credibile. Serve all'Italia". Così Brando Benifei su twitter.

