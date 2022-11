Roma, 3 nov. "In Europa ci stanno guardando in particolare sul fatto che la destra ha una tradizione di lassismo sia dal punto di vista delle entrate che delle spese. Credo che vorranno essere garantiti che non ci mettiamo su un percorso che rischi di portare dei problemi anche a livello europeo". Così Pier Luigi Bersani in un'intervista a Stasera Italia su Rete4.

