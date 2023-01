Governo: Boccia, '100 giorni di propaganda e rinvii'

Roma, 30 gen. "I primi 100 giorni del governo Meloni sono stati caratterizzati da tanta propaganda, come nella legge di bilancio senza interventi in favore di imprese e famiglie, da alcuni errori gravi, come il caro benzina, e da tanti rinvii che stanno determinando l'aumento dei mutui e del costo della vita per le famiglie italiane. Ci auguriamo che nei prossimi giorni ci sia un confronto maggiore in Parlamento finora inesistente e, soprattutto, che non vada avanti lo scellerato progetto spacca Italia di autonomia differenziata di Calderoli”. Così Francesco Boccia, senatore PD e coordinatore politico della mozione Schlein al Congresso, a margine della presentazione del Progetto 'Polis-Casa dei servizi digitali' di Poste Italiane.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA