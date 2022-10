Governo: Boldrini, 'Berlusconi indegno, rischiamo spostare asse Italia'

Roma, 18 ott. "Quello di Berlusconi è stato uno spettacolo indegno, non rispettoso del Capo dello Stato, che ha il compito di annunciare il governo. Non c'è stata nessuna sobrietà. E poi trovo molto preoccupante che Berlusconi rivendichi la sua amicizia con Putin: a che titolo lo fa? Penso poi a Lorenzo Fontana, neo presidente della Camera, che andò in Crimea nel 2014 per sostenere il referendum. Mi chiedo dunque, dove ci stanno portando? Perché rischiamo di spostare l'asse dell'Italia". Così Laura Boldrini (Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.

