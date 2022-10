Roma, 24 ott. "Tempi bui per tutti i diritti civili e sociali. Io mi sono sgolata per decenni per dire che i diritti civili sono diritti sociali e vanno curati e difesi ogni giorno altrimenti ci svegliamo un mattino e non li troviamo più". Così Emma Bonino a Metropolis sul sito di Repubblica.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA