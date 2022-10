Governo: Borghi, 'non fare flat tax e tenersi la Fornero? No grazie'

Roma, 3 ott. “Non fare flat tax e tenersi la Fornero? No grazie. Prima ancora della partenza del prossimo governo già arrivano gli inviti a non fare quello per cui i cittadini ci hanno votato. Ringraziamo Confindustria per la sua opinione sempre gradita e siamo dispostissimi ad ascoltare suggerimenti e idee per migliorare questi provvedimenti. La Lega ha tanti difetti ma ha un pregio: quando prende un impegno con i cittadini prima di un'elezione poi proverà in ogni modo a mantenerlo". Lo dichiara il parlamentare della Lega Claudio Borghi.

Pubblicità

"L'abbiamo fatto pur in una legislatura difficile come quella scorsa con lo stop agli sbarchi e con gli inizi dell'applicazione della flat tax, un provvedimento che è risultato gradito e scelto da milioni di piccoli autonomi. A maggior ragione in questa legislatura, dopo la vittoria del centro destra, consacrata dal voto della maggioranza degli Italiani, ci sentiamo vincolati ai nostri elettori per realizzare il programma. Nessuna ‘imprudenza' quindi, anzi, sarebbe stato prudente darci ascolto per tempo quando da quasi un anno denunciavamo il problema del costo crescente dell'energia, senza venire particolarmente ascoltati né essere spalleggiati con toni altrettanto ultimativi da molte parti sociali. Ovviamente nel limite del possibile l'antipolitica si sconfigge mantenendo quel che si promette”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA