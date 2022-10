Roma, 26 ott. "Meloni spiega che per incentivare le imprese ad assumere persone occorre introdurre una tassazione che tenga conto del rapporto fatturato/lavoratori. Solo una persona che non ha conoscenza del mondo reale può pensare che le aziende assumano lavoratori non necessari per un bonus". Così Carlo Calenda su twitter.

