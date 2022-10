Governo: Calenda, 'ora Meloni vuole tecnici ma le dicono di no per divisioni maggioranza'

Roma, 12 ott. "Meloni ha fatto tutta la vita una campagna contro i ministri tecnici e ora cerca un ministro tecnico. L'hanno fatto tutti - M5S, Salvini- poi lo fa anche la Meloni. Ma il ministro tecnico dice: ma se io mi trovo in una maggioranza dove metà della maggioranza ha come unico obiettivo azzoppare la Meloni, e quindi fa proposte folli e io, non solo devo affrontare questo periodo così difficile, ma devo pure avere a che fare con una maggioranza litigiosissima, come ne esco fuori? Se io fossi un tecnico direi che non ci sono i presupposti e questo sta avvenendo". Così Carlo Calenda al Festival delle città organizzato da Ali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA