Roma, 23 ott "Io non ho mai pensato che ci sia un rischio autoritario, un rischio fascismo. Ma un rischio immobilità, come in tutti i governi precedenti. Alla fine vedremo un programma molto sovrapponibile a quello della sinistra". Lo ha detto Carlo Calenda a SkyTg24, parlando del governo Meloni.

