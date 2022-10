Roma, 27 ott "Non esiste uno spazio per l'unità delle opposizioni invocata Letta per non dover scegliere una linea politica. Il modello "Comitato di Liberazione Nazionale" può funzionare solo davanti al rischio democratico. E oggi si conferma, anche dopo il discorso della Meloni, che questo rischio in Italia non esiste". Lo scrive Carlo Calenda nella sua newsletter.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA