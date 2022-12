Governo: Calenda, 'uscite stravaganti da ministri, stiano zitti e capiscano dove stanno'

Roma, 2 dic. "Quando sono andato al Mise per 4 mesi non ho detto una parola perchè intanto dovevo capire". Così Carlo Calenda a margine in un'iniziativa ad Ancona a chi gli chiede di alcune uscite dei neoministri come quella sull''umiliazione' di Giuseppe Valditara, "è' una cosa da idioti", dice il leader di Azione. "Ogni tanto dicono delle cose un po' stravaganti. c'è Sangiuliano che arriva e dice 'facciamo la fiction su Oriana Fallaci' e l'avevano già fatta. Ma dico perchè non stai zitto e capisci dove stai?".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA