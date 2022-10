Governo: Cattaneo, 'solidarietà a Mangialavori, ora applicare garantismo nei fatti'

Roma, 30 ott. “Esprimo solidarietà a nome del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, al collega onorevole Giuseppe Mangialavori, raggiunto in queste ore da un fango mediatico che non fa bene a lui, alla sua famiglia e alla coalizione". Così il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Alessandro Cattaneo.

"L'onorevole Mangialavori, oltre ad essere persona perbene ed eccellente professionista, non risulta né condannato né indagato, a dimostrazione del fatto che ancora una volta l'informazione viene strumentalizzata per fini politici e di parte. Sul tema garantismo non può esserci mediazione, ma solo l'attuazione di idee e valori che per Forza Italia e per il centrodestra non sono barattabili. Siamo chiamati alla prova dei fatti: l'onorevole Mangialavori deve, per capacità, esperienza e lavoro svolto far parte di questo esecutivo".

