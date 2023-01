Governo: Cdm alle 18.30, all'odg anche ddl su procedibilità d'ufficio e arresto in flagranza

Roma, 19 gen. Consiglio dei ministri oggi alle 18.30 a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno figura anche il disegno di legge contenente "norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto obbligatorio in flagranza (Giustizia)". All'esame della riunione figurano inoltre il disegno di legge sulle deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (Presidenza - Lavoro e politiche sociali - Salute); il decreto del Presidente della Repubblica sul "Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante "Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici" - Esame preliminare (Cultura); il decreto del presidente del Consiglio dei ministri sul Regolamento recante "Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste); leggi regionali; varie ed eventuali.

